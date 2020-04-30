Украинцы могут вернутся домой на авто: какие КПП будут открыты на майские

В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса Украина закрыла авиасообщение, с 26 городов мира украинцев планируют вернуть домой спецавиарейсами, но с соседних – границу можно пересечь на собственном авто. Об этом напомнили в Госпогранслужбе и разместили на своем сайте полный список открытых автомобильных пунктов пропусков по всей Украине, передают Українські Новини.

В Госпогранслужбе напомнили, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, Украина и соседние страны временно ограничили въезд на территорию иностранцев.

Украинцы могут пересечь границу на собственном автомобиле в пунктах пропуска, которые работают согласно распоряжению правительства.

Действующие автомобильные пункты пропуска. Фото: Государственная пограничная служба Украины

На границе с Беларусью работают:

В Черниговской области: “Сеньковка-Веселовка”, “Новые Яриловичи-Новая Гута”, “Славутич-Комарин”;

Пункты пропуска в Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня”;

В Волынской области пересечь границу можно в пункте пропуска: “Доманово-Мокраны”.

На границе с Польшей открыты:

Во Львовской области: “Краковец-Корчева”;

В Волынской области: “Ягодин-Дорохуск”.

На границе с Словакией можно въехать:

Закарпатская область: “Ужгород-Вишне-Немецкое”.

На границе с Венгрией открыты:

В Закарпатской области: “Чоп (Тиса)-Захонь”.

На границе с Румынией доступны:

В Закарпатской области: “Дьяково-Халмеу”;

В Черновицкой области: “Порубное-Сирет”.

На границе с Молдовой открыты:

В Одесской области: “Паланка – Маяки-Удобное”, “Староказачье-Тудора”, “Рени-Джюрджюлешть”;

В Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач”.

На границе с Россией работают 4 КПП:

В Харьковской области: “Гоптовка-Нехотеевка”;

В Сумской области: “Юнаковка-Суджа”, “Бачевск-Троебортное”;

В Черниговской области: “Сеньковка-Новые Юрковичи”;

В Луганской области “Меловое-Чертково”.

Ранее Українські Новини сообщали, Денис Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине. Также Дмитрий Кулеба сообщил, когда украинцев будут пускать на работу заграницу.