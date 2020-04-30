Украинцы могут вернутся домой на авто: какие КПП будут открыты на майские

В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса Украина закрыла авиасообщение, с 26 городов мира украинцев планируют вернуть домой спецавиарейсами, но с соседних – границу можно пересечь на собственном авто. Об этом напомнили в Госпогранслужбе и разместили на своем сайте полный список открытых автомобильных пунктов пропусков по всей Украине, передают Українські Новини. В Госпогранслужбе напомнили, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, Украина и соседние страны временно ограничили въезд на территорию иностранцев. Украинцы могут пересечь границу на собственном автомобиле в пунктах пропуска, которые работают согласно распоряжению правительства. Действующие автомобильные пункты пропуска. Фото: Государственная пограничная служба Украины На границе с Беларусью работают: В Черниговской области: “Сеньковка-Веселовка”, “Новые Яриловичи-Новая Гута”, “Славутич-Комарин”; Пункты пропуска в Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня”; В Волынской области пересечь границу можно в пункте пропуска: “Доманово-Мокраны”. На границе с Польшей открыты: Во Львовской области: “Краковец-Корчева”; В Волынской области: “Ягодин-Дорохуск”. На границе с Словакией можно въехать: Закарпатская область: “Ужгород-Вишне-Немецкое”. На границе с Венгрией открыты: В Закарпатской области: “Чоп (Тиса)-Захонь”. На границе с Румынией доступны: В Закарпатской области: “Дьяково-Халмеу”; В Черновицкой области: “Порубное-Сирет”. На границе с Молдовой открыты: В Одесской области: “Паланка – Маяки-Удобное”, “Староказачье-Тудора”, “Рени-Джюрджюлешть”; В Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач”. На границе с Россией работают 4 КПП: В Харьковской области: “Гоптовка-Нехотеевка”; В Сумской области: “Юнаковка-Суджа”, “Бачевск-Троебортное”; В Черниговской области: “Сеньковка-Новые Юрковичи”; В Луганской области “Меловое-Чертково”. Ранее Українські Новини сообщали, Денис Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине. Также Дмитрий Кулеба сообщил, когда украинцев будут пускать на работу заграницу.