Українці можуть повернутися додому на авто: які КПП будуть відкриті на травневі свята

Через пандемію коронавірусної інфекції Україна закрила авіасполучення з 26 міст світу українців планують повернути додому спецавіарейсами, але з сусідніх – кордон можна перетнути на власному авто. Про це нагадали в Держприкордонслужбі та розмістили на своєму сайті повний список відкритих автомобільних пунктів пропуску по всій Україні, передають Українські Новини.

У Держприкордонслужбі нагадали, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, Україна та сусідні країни тимчасово обмежили в'їзд на територію іноземців.

Українці можуть перетнути кордон на власному автомобілі в пунктах пропуску, які працюють згідно з розпорядженням уряду.

Діючі автомобільні пункти пропуску. Фото: Державна прикордонна служба України

На кордоні з Білоруссю працюють:

В Чернігівській області: "Сеньківка-Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута", "Славутич-Комарин";

Пункти пропуску в Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";

У Волинській області перетнути кордон можна в пункті пропуску: "Доманове-Мокрани".

На кордоні з Польщею відкриті:

У Львівській області: "Краківець-Корчова";

У Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".

На кордоні з Словаччиною можна в'їхати:

Закарпатська область: "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною відкриті:

У Закарпатській області: "Чоп (Тиса)-Захонь".

На кордоні з Румунією доступні:

У Закарпатській області: "Дякове-Халмеу";

В Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".

На кордоні з Молдовою відкриті:

В Одеській області: "Паланка – Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть";

У Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач".

На кордоні з Росією працюють 4 КПП:

В Харківській області: "Гоптівка-Нехотєєвка";

В Сумській області: "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне";

В Чернігівській області: "Сеньківка-Нові Юрковичі";

В Луганській області "Мілове-Чертково".

Раніше Українські Новини повідомляли, Денис Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні. Також Дмитро Кулеба повідомив, коли українців будуть пускати на роботу закордон.