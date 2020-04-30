Українці можуть повернутися додому на авто: які КПП будуть відкриті на травневі свята

Через пандемію коронавірусної інфекції Україна закрила авіасполучення з 26 міст світу українців планують повернути додому спецавіарейсами, але з сусідніх – кордон можна перетнути на власному авто. Про це нагадали в Держприкордонслужбі та розмістили на своєму сайті повний список відкритих автомобільних пунктів пропуску по всій Україні, передають Українські Новини. У Держприкордонслужбі нагадали, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, Україна та сусідні країни тимчасово обмежили в'їзд на територію іноземців. Українці можуть перетнути кордон на власному автомобілі в пунктах пропуску, які працюють згідно з розпорядженням уряду. Діючі автомобільні пункти пропуску. Фото: Державна прикордонна служба України На кордоні з Білоруссю працюють: В Чернігівській області: "Сеньківка-Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута", "Славутич-Комарин"; Пункти пропуску в Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня"; У Волинській області перетнути кордон можна в пункті пропуску: "Доманове-Мокрани". На кордоні з Польщею відкриті: У Львівській області: "Краківець-Корчова"; У Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ". На кордоні з Словаччиною можна в'їхати: Закарпатська область: "Ужгород-Вишнє-Нємецьке". На кордоні з Угорщиною відкриті: У Закарпатській області: "Чоп (Тиса)-Захонь". На кордоні з Румунією доступні: У Закарпатській області: "Дякове-Халмеу"; В Чернівецькій області: "Порубне-Сірет". На кордоні з Молдовою відкриті: В Одеській області: "Паланка – Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть"; У Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач". На кордоні з Росією працюють 4 КПП: В Харківській області: "Гоптівка-Нехотєєвка"; В Сумській області: "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне"; В Чернігівській області: "Сеньківка-Нові Юрковичі"; В Луганській області "Мілове-Чертково". Раніше Українські Новини повідомляли, Денис Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні. Також Дмитро Кулеба повідомив, коли українців будуть пускати на роботу закордон.