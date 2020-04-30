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30 квітня 2020, четвер, 07:01 4
Суспільство 2020-04-30T07:01:02+03:00
Українські Новини
Українці можуть повернутися додому на авто: які КПП будуть відкриті на травневі свята

Українці можуть повернутися додому на авто: які КПП будуть відкриті на травневі свята

Ирина Николенко
Карантин, Держприкордонслужба, Кордон, Пункти пропуску, Пункти переходу кордону
Держприкордонслужба. Фото: Українське фото
Держприкордонслужба. Фото: Українське фото

Через пандемію коронавірусної інфекції Україна закрила авіасполучення з 26 міст світу українців планують повернути додому спецавіарейсами, але з сусідніх – кордон можна перетнути на власному авто. Про це нагадали в Держприкордонслужбі та розмістили на своєму сайті повний список відкритих автомобільних пунктів пропуску по всій Україні, передають Українські Новини.

У Держприкордонслужбі нагадали, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, Україна та сусідні країни тимчасово обмежили в'їзд на територію іноземців.

Українці можуть перетнути кордон на власному автомобілі в пунктах пропуску, які працюють згідно з розпорядженням уряду.

Діючі автомобільні пункти пропуску. Скріншот Державна прикордонна служба України Діючі автомобільні пункти пропуску. Фото: Державна прикордонна служба України

На кордоні з Білоруссю працюють:

  • В Чернігівській області: "Сеньківка-Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута", "Славутич-Комарин";
  • Пункти пропуску в Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";
  • У Волинській області перетнути кордон можна в пункті пропуску: "Доманове-Мокрани".

На кордоні з Польщею відкриті:

  • У Львівській області: "Краківець-Корчова";
  • У Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".

На кордоні з Словаччиною можна в'їхати:

  • Закарпатська область: "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною відкриті:

  • У Закарпатській області: "Чоп (Тиса)-Захонь".

На кордоні з Румунією доступні:

  • У Закарпатській області: "Дякове-Халмеу";
  • В Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".

На кордоні з Молдовою відкриті:

  • В Одеській області: "Паланка – Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть";
  • У Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач".

На кордоні з Росією працюють 4 КПП:

  • В Харківській області: "Гоптівка-Нехотєєвка";
  • В Сумській області: "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне";
  • В Чернігівській області: "Сеньківка-Нові Юрковичі";
  • В Луганській області "Мілове-Чертково".

Раніше Українські Новини повідомляли, Денис Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні. Також Дмитро Кулеба повідомив, коли українців будуть пускати на роботу закордон.

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