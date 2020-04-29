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29 апреля 2020, среда, 10:57 489
Экономика 2020-04-29T11:02:41+03:00
Українські Новини
Посреди недели рубль немного просел. Курс российской нацвалюты на 29 апреля

Посреди недели рубль немного просел. Курс российской нацвалюты на 29 апреля

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Пока доллар продолжает падать, в среду, 29 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 29 апреля, повысился на 1 копейку и составляет 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в среду упал на 2 копейки и составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 29 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,15 3,69
Максимальный 3,50 3,90
Минимальный 2,44 3,50

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 апреля на 8,54 коп. до 27,2903 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 26,9366 UAH/USD.

Ранее экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Кроме того, Национальный банк Украины снизил с 15 тысяч гривен до 5 тысяч гривен предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков.

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