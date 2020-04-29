В Украине почти две тысячи медиков заболели коронавирусом, 8 подключены к ИВЛ-аппарату

В течение вторника, 28 апреля, были госпитализированы 113 больных коронавирусной инфекцией в то время, как в Украине всего количество больных коронавирусом составляет 9 866 человек. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Было госпитализировано 113 человек", - сказал он. Среди 456 человек, у которых 28 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, 33 ребенка и 133 медработника. Всего с начала эпидемии заболели 672 ребенка и 1 976 медработников. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 129 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 8 медработников. С начала эпидемии госпитализация понадобилась 3 093 пациентам, 333 из которых - медработники и 136 - дети. На амбулаторном лечении оставались 6 773 пациентов, из них 1 643 - медработники и 536 - дети. Что делать при подозрении на коронавирус Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 49-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая. Тем временем, в оккупированном Севастополе вспышка коронавируса: 36 новых случаев за сутки.