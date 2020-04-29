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29 апреля 2020, среда, 10:39 139
Медицина 2020-04-29T10:46:49+03:00
Українські Новини
В Украине почти две тысячи медиков заболели коронавирусом, 8 подключены к ИВЛ-аппарату

В Украине почти две тысячи медиков заболели коронавирусом, 8 подключены к ИВЛ-аппарату

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, коронавирус у детей, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В течение вторника, 28 апреля, были госпитализированы 113 больных коронавирусной инфекцией в то время, как в Украине всего количество больных коронавирусом составляет 9 866 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 113 человек", - сказал он.

Среди 456 человек, у которых 28 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, 33 ребенка и 133 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 672 ребенка и 1 976 медработников.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 129 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 8 медработников.

С начала эпидемии госпитализация понадобилась 3 093 пациентам, 333 из которых - медработники и 136 - дети.

На амбулаторном лечении оставались 6 773 пациентов, из них 1 643 - медработники и 536 - дети.

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Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 49-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

Тем временем, в оккупированном Севастополе вспышка коронавируса: 36 новых случаев за сутки.

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