В Україні майже дві тисячі медиків захворіли коронавірусом, 8 підключені до ШВЛ-апарату

Протягом вівторка, 28 квітня, були госпіталізовані 113 хворих на коронавірусну інфекцією в той час, як в Україні всього кількість хворих коронавірусом становить 9 866 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 113 осіб", - сказав він.

Серед 456 осіб, у яких 28 квітня була підтверджена коронавірусна інфекція, 33 дитини і 133 медпрацівника.

Всього з початку епідемії захворіли 672 дитини і 1 976 медпрацівників.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, на апараті штучної вентиляції легень перебувають 129 хворих коронавирусной інфекцією, у тому числі 1 дитина і 8 медпрацівників.

З початку епідемії госпіталізація знадобилася 3 093 пацієнтам, 333 з яких - медпрацівники і 136 - діти.

На амбулаторному лікуванні залишалися 6 773 пацієнтів, з них 1 643 - медпрацівники і 536 - діти.

Що робити при підозрі на коронавірус

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 49-й день карантину,, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня.

Тим часом, в окупованому Севастополі спалах коронавірусу: 36 нових випадків за добу.