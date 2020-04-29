После дня спада в Украине второй день подряд растет количество новых заболевших коронавирусом

В 49-й день карантина в Украине количество больных коронавирусом составляет 9 866 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини, Подтверждено 9866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки (в то время как за прошлые сутки был 401 новый случай). В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков. Всего в Украине исследовано 104544 образца методом ПЦР. В общем случаи подтверждено: Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел) Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели) Днепропетровская обл. - 323 случая (17 выздоровели) Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели) Житомирская обл. - 357 случаев (18 выздоровели) Закарпатская обл. - 403 случая (43 выздоровели) Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел) Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели) г. Киев - 1341 случай (69 выздоровели) Киевская обл. - 643 случая (70 выздоровели) Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел) Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели) Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели) Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели) Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели) Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели) Ровенская обл. - 588 случаев (49 выздоровели) Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели) Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели) Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели) Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел) Хмельницкая обл. - 81 случай (18 выздоровели) Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели) Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели) Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели). На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). Количество новых случаев коронавируса В общем 1103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 49-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая. Тем временем в Черновцах уже начали работать продуктовые рынки.