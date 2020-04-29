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29 апреля 2020, среда, 09:30 574 Инфографика
Общество 2020-04-29T11:33:03+03:00
Українські Новини
После дня спада в Украине второй день подряд растет количество новых заболевших коронавирусом

После дня спада в Украине второй день подряд растет количество новых заболевших коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В 49-й день карантина в Украине количество больных коронавирусом составляет 9 866 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини,

Подтверждено 9866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки (в то время как за прошлые сутки был 401 новый случай). В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков.

Всего в Украине исследовано 104544 образца методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел)
  • Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 323 случая (17 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 357 случаев (18 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 403 случая (43 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели)
  • г. Киев - 1341 случай (69 выздоровели)
  • Киевская обл. - 643 случая (70 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел)
  • Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели)
  • Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели)
  • Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 588 случаев (49 выздоровели)
  • Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 81 случай (18 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).

На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

Количество новых случаев коронавирусаКоличество новых случаев коронавируса

В общем 1103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 49-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

Тем временем в Черновцах уже начали работать продуктовые рынки.

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