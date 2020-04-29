В оккупированном Севастополе вспышка коронавируса: 36 новых случаев за сутки

У робочих со стройплощадки оккупированного Севастополя, обнаружили 36 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев сообщил об этом президенту страны-агрессора Владимиру Путину, передает "Крым.Реалии".

"Сегодня перед совещанием поступила информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированных — это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период. Проявление легкое, бессимптомное, впрочем, всех строителей госпитализировали", — сказал он.

Также 28 апреля сообщалось, что в Севастополе заболела коронавирусом пациентка девятой горбольницы. Таким образом, ранее было известно о 37 зараженных инфекцией в Севастополе.

Как сообщали Українськi Новини, в начале апреля на территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса.

Также СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

В "ДНР" и "ЛНР" количество случаев коронавируса взросло до 115, есть летальные, - Минреинтеграции.