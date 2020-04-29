В Україні туристична галузь від коронавірусу втратить близько 1,5 млрд доларів

В той час, як туристична галузь в усьому світі також несе мільйонні збитки, Міністерство культури та інформаційної політики оцінює втрати туристичної галузі від коронавірусу в більш ніж 1,5 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні урядового порталу, передають Українські Новини.

"Втрати імпорту і експорту послуг, пов'язаних з подорожами, від пандемії МКИП оцінює у більш ніж 1,5 млрд доларів", - сказано в ньому.

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Фоменко Світлана зазначила, що завданням держави є захист туристичні компанії від масових банкрутств і дозволити стабілізувати їх роботу за рахунок звільнення від оподаткування.

Згідно з повідомленням, внаслідок роботи міністерства та профільного комітету Верховної Ради зареєстрований законопроект № 3377, який передбачає звільнення операцій з надання туристичних послуг від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток та ЄСВ, земельного податку та податку на нежитлову нерухомість, скасування туристичного збору до кінця 2020 року, податкові пільги на оплату оренди на землю державної та комунальної власності.

Наголошується, що у разі, якщо частина орієнтованих на туризм країн не відкриє до осені свої кордони, то українці скористаються пропозиціями внутрішнього туризму.

При цьому одним з головних поведінкових змін туристів стане соціальне дистанціювання, що змусить змінювати формат їх обслуговування.

Раніше Українські Новини писали про те, куди можна буде поїхати у відпустку влітку.

А також про те, що в Україні почне розвиватися внутрішній туризм, а ось полетіти за кордон навряд чи вдасться.