підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • В Україні туристична галузь від коронавірусу втратить близько 1,5 млрд доларів
29 квітня 2020, середа, 10:15 19
Економіка 2020-04-29T13:00:06+03:00
Українські Новини
В Україні туристична галузь від коронавірусу втратить близько 1,5 млрд доларів

В Україні туристична галузь від коронавірусу втратить близько 1,5 млрд доларів

Ярина Вацяк
Туризм, Карантин, збитки, туризм в Україні, Коронавірус, туристична галузь
Туризм в Україні. Фото: exchange.ifmsa.org
Туризм в Україні. Фото: exchange.ifmsa.org

В той час, як туристична галузь в усьому світі також несе мільйонні збитки, Міністерство культури та інформаційної політики оцінює втрати туристичної галузі від коронавірусу в більш ніж 1,5 млрд доларів. 

Про це йдеться в повідомленні урядового порталу, передають Українські Новини.

"Втрати імпорту і експорту послуг, пов'язаних з подорожами, від пандемії МКИП оцінює у більш ніж 1,5 млрд доларів", - сказано в ньому.

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Фоменко Світлана зазначила, що завданням держави є захист туристичні компанії від масових банкрутств і дозволити стабілізувати їх роботу за рахунок звільнення від оподаткування.

Згідно з повідомленням, внаслідок роботи міністерства та профільного комітету Верховної Ради зареєстрований законопроект № 3377, який передбачає звільнення операцій з надання туристичних послуг від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток та ЄСВ, земельного податку та податку на нежитлову нерухомість, скасування туристичного збору до кінця 2020 року, податкові пільги на оплату оренди на землю державної та комунальної власності.

Наголошується, що у разі, якщо частина орієнтованих на туризм країн не відкриє до осені свої кордони, то українці скористаються пропозиціями внутрішнього туризму.

При цьому одним з головних поведінкових змін туристів стане соціальне дистанціювання, що змусить змінювати формат їх обслуговування.

Раніше Українські Новини писали про те, куди можна буде поїхати у відпустку влітку.

А також про те, що в Україні почне розвиватися внутрішній туризм, а ось полетіти за кордон навряд чи вдасться.

 

Більше новин про: Туризм Карантин збитки туризм в Україні Коронавірус туристична галузь

США подали в суд на Китай за нанесення збитку від ...
В Україні збільшилася кількість нових випадків кор...
Україна 49-й день на карантині: до його закінчення...
Через коронавірус туризм в Україні зазнає серйозни...
В Україні другий день поспіль зростає захворюваність на коронавірус
Україна 49-й день на карантині: до його закінчення залишилось менше двох тижнів
Новини
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Як контролюють режим самоізоляції в Києві. Відповідальність за порушення 12:29
Порт "НІКА-ТЕРА" передав миколаївським лікарням нову партію медичного обладнання 12:21
Правоохоронні структури отримують відсоток від діяльності конвертаційних центрів, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини 12:21
У Києві кількість нових випадків коронавірусу зменшилася. Всього в столиці 1,3 тис. інфікованих 12:10 Інфографіка
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
більше новин
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Коли світ поборе коронавірус: вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі 17:41 Інфографіка
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей 21:21
В Україні туристична галузь від коронавірусу втратить близько 1,5 млрд доларів 10:15
більше новин
Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР відклали через карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok