Цветочная Луна-2020. Когда ждать необычное майское полнолуние и как оно повлияет на людей

В четверг, 7 мая, можно будет наблюдать астрономическое явление, которое принято называть Цветочная Луна, в то время, как в апреле прошли сразу два явления: "Розовое" Суперлуние и Звездопад Лирид. Подробнее о том, откуда произошло название Цветочной Луны, а также о том, какое влияние оно окажет на людей, расскажут Українські Новини.

Как пишет американский "Альманах старого фермера", в период индейских и колониальных времен майское полнолуние ознаменовалось временем, когда повышалось плодородие и когда температура была достаточно теплой для безопасного вынашивания молодняка, почти до поздних заморозков и цветения растений.

Отмечается, что, в зависимости от сообщества, это полнолуние также называется Луна Матери, Молочная луна или Луна Кукурузы.

Это 15, 16 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:30, а закат в 5:40. Луна будет в знаке Скорпион.

Астрологи отмечают, что полнолуние оказывает самое существенное воздействие на все живое на Земле. Увеличивается кровоточивость ран, хронические заболевания и душевные расстройства могут обостриться. В этот период может появиться импульсивность в общении и повыситься тяга употреблению алкоголя. Кроме того, в 15 лунный день вероятны осложнения в отношениях с близкими.

Но это благоприятное время для сбора лекарственных трав, так как их целебные свойства в этот момент возрастают до максимума. Также в этот период можно браться за новые начинания и заниматься долгосрочным планированием.

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