"Розовая луна" или Суперлуние: когда ждать апрельское явление

Апрель несет в себе сразу несколько астрономических явлений, за которыми приято наблюдать. Ближайшее из них произойдет уже 8 числа и обещает особенный вид ночного неба – нас ждет "Розовая луна". О том, что это за явление и откуда пришло название, расскажут Українські Новини.

"Розовая луна" – это весеннее Суперлуние, то есть явление, когда Луна на небе визуально становится больше. Так происходит из-за того, что полнолуние 8 апреля будет происходить максимально близко к Земле. Однако сама Луна все же не розовая.

Лирическое название ему дано с привязкой к началу цветения флоксов – распространенных преимущественно в Северной Америке цветов. Их часто можно заметить на альпийских лугах цветущими в течение нескольких месяцев. К тому же по астрономическому календарю с апрельским Суперлунием отмечают приход весны.

Иметь красноватый цвет светило может в это время только из-за пыли, пепла и других частиц в атмосфере.

И все же в эту ночь Луна будет освещать небо ярче на целых 30%, а ее диск увеличится примерно на 14%. Хоть явление случается несколько раз за год, однако наблюдение за ночным небом во время него каждый раз оставляет впечатления.

Как сообщали Українські Новини, в апреле ожидаются дни с возбужденной магнитосферой – как обезопасить себя во время магнитных бурь.

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