Апрельский звездопад Лириды: когда произойдет и чего ожидать

В то время как многие в предвкушении ожидают увидеть приближающуюся "Розовую луну", апрель готовит и другие астрономические явления. В этом месяце 22 числа удастся понаблюдать за одним из древнейших среди наблюдаемых звездопадов – Лиридами. О том, когда произойдет этот метеорный поток и о его особенностях, расскажут Українські Новини.

Звездопадами принято называть такое астрономическое явление как метеорный поток. Оно происходит, когда малые метеорные тела – частицы определенных комет – попадают в атмосферу Земли и в ней сгорают.

Метеорные потоки, происходящие от разных комет, имеют индивидуальные названия, часто привязываемые к созвездиям, из которых визуально исходят. Так, для Лирид – это созвездие Лиры. И начнется он с 16 по 25 апреля, однако его пик придется в ночь с 22 на 23.

Лириды считаются одним из старейших потоков, за которым начал наблюдать человек. Впервые он вспоминается в 697 году до нашей эры. И современный человек спустя 2600 лет может присоединиться к созерцанию ночного или предзакатного неба, чтобы увидеть метеоры потока, которые славятся своей скоростью – 49 км/с.

При этом помимо малых вспышек, во время Лирид можно увидеть и так называемые огненные шары, которые намного ярче обычных метеоров, и к тому же оставляют за собой стойкие следы.

Кто-то может загадать желание, а кто-то провести спокойный вечер в рефлексии или с мыслями о безграничности вселенной, однако хотя бы однажды в жизни стоит попытаться отыскать в небе сгорающее космическое тело.

Как сообщали Українські Новини, в апреле также ожидаются и магнитные бури – как обезопасить свое здоровье.

Тем временем Павел Глоба поделился астрологическим гороскопом на 3 апреля.