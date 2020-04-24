Лунный календарь: что делать в огороде перед майскими праздниками

Вот и наступила после Пасхи последняя неделя апреля и скоро придут майские праздники. А значит, совсем скоро придет и время знаменитого "Картошка-феста", а в условиях карантина - он будет масштабным. Лунный календарь на апрель показывает, в какой фазе находится Луна и какое имеет влияние каждый день на растения. Об этом сообщает "Хозяин".

В календаре есть рекомендации по борьбе с сорняками, пересадке деревьев и кустарников, обрезке сада, правильно времени для внесения удобрений, уходе за растениями и тому подобное.

А тем временем, погода в мире и Украине стремительно меняется, так, бесснежная зима привела к засухе. В Укргидрометцентре побаиваются за урожай из-за отсутствия дождей, а тем временем Киев накрыло пылевой бурей, а пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне уже больше недели пытаются ликвидировать.

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