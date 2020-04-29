Квітковий Місяць-2020. Коли чекати незвичайне травневе явище і як воно вплине на людей

У четвер, 7 травня, можна буде спостерігати астрономічне явище, яке прийнято називати Квітковий Місяць, в той час, як у квітні пройшли відразу два явища: "Рожеве" Супермісяць і Зорепад Лірид. Докладніше про те, звідки походить назва Квіткового Місяця, а також про те, який вплив вона матиме на людей, розкажуть Українські Новини.

Як пише американський "Альманах старого фермера", в період індіанських і колоніальних часів травневе повний місяць ознаменувався часом, коли підвищувався родючість і коли температура була досить теплою для безпечного виношування молодняку, майже до пізніх заморозків і цвітіння рослин.

Наголошується, що, залежно від спільноти, це повня також називається Місяць Матері, Молочна місяць або Місяць Кукурудзи.

Це 15, 16 місячний день у місячному календарі. Відсоток освітленості Місяця складає 100%. Схід Місяця в 20:30, а захід в 5:40. Місяць буде в знаку Скорпіон.

Астрологи зазначають, що повний місяць істотно впливає на все живе на Землі. Збільшується кровоточивість ран, хронічні захворювання і душевні розлади можуть загостритися. У цей період може з'явитися імпульсивність у спілкуванні і підвищитися тяга вживання алкоголю. Крім того, в 15 місячний день ймовірні ускладнення в стосунках з близькими.

Але це сприятливий час для збору лікарських трав, так як їх цілющі властивості в цей момент зростає до максимуму. Також в цей період можна братися за нові справи і займатися довгостроковим плануванням.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, що за Місячним календарем можна робити в городі перед травневими святами.

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