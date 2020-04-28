Водолеев ждет успешный день, а у Рыб возможны внутренние конфликты — гороскоп от Павла Глобы на 29 апреля

Среда мало будет отличаться от вторника по количеству событий для многих знаков зодиака. День хорош для составления планов на будущее и решения давних задач. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на среду, 29 апреля, рассказал астролог Павел Глоба.

Овен

День будет полон энергии и хороших эмоций. Плодотворный труд подарит Овнам ощущение удовлетворенности собой, которое звезды советуют подкрепить хорошим отдыхом вечером.

Телец

Звезды советуют Тельцам не бояться демонстрировать лидерские качества, ведь внутренняя устойчивость и врожденное спокойствие представителей этого знака помогут при решении даже самых сложных задач.

Близнецы

Близнецы в среду могут браться за любую работу, учебу или задачи. Звезды уверяют, что этот день будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Рак

В среду Раки могут заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что представителям этого знака удастся все выстроить лучше всего – так, чтобы и результат был отличный, и они не устали.

Лев

В этот день Львам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим. Звезды советуют представителям этого знака постараться воспринимать мир таким, какой он есть. Неприятных разговоров следует избегать.

Дева

В среду Девам не следует давить на близких или коллег. Звезды советуют давать советы только тогда, когда о них просят, а не тогда, когда заблагорассудится. Зато пявится возможность уделить больше времени собственному благополучию.

Весы

В распорядке дня у Весов особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов – уборкой, закупками, приготовлением пищи.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. В среду наступит благоприятное время для общения в семейном кругу.

Стрелец

Эмоции у Стрельцов в этот день могут бурлить, а чувства переполнять – не пугайтесь, а делитесь своей радостью со всем миром.

Козерог

В первой половине дня Козерогам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на жизнь представителей этого знака. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Водолей

На работе и в личной жизни Водолеи смело могут воплощать эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Рыбы

Рыбам в среду будут присущи эмоциональные вспышки и внутренние конфликты, которые могут стать причиной не слишком хорошего настроения. Звезды советуют в моменты неуверенности не принимать важных решений и не браться за ответственную работу.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 29 апреля, в Украине будет +20 +24 градусов тепла.

Также во вторник рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид.