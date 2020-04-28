Водолеев ждет успешный день, а у Рыб возможны внутренние конфликты — гороскоп от Павла Глобы на 29 апреля

Среда мало будет отличаться от вторника по количеству событий для многих знаков зодиака. День хорош для составления планов на будущее и решения давних задач. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на среду, 29 апреля, рассказал астролог Павел Глоба. Овен День будет полон энергии и хороших эмоций. Плодотворный труд подарит Овнам ощущение удовлетворенности собой, которое звезды советуют подкрепить хорошим отдыхом вечером. Телец Звезды советуют Тельцам не бояться демонстрировать лидерские качества, ведь внутренняя устойчивость и врожденное спокойствие представителей этого знака помогут при решении даже самых сложных задач. Близнецы Близнецы в среду могут браться за любую работу, учебу или задачи. Звезды уверяют, что этот день будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой. Рак В среду Раки могут заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что представителям этого знака удастся все выстроить лучше всего – так, чтобы и результат был отличный, и они не устали. Лев В этот день Львам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим. Звезды советуют представителям этого знака постараться воспринимать мир таким, какой он есть. Неприятных разговоров следует избегать. Дева В среду Девам не следует давить на близких или коллег. Звезды советуют давать советы только тогда, когда о них просят, а не тогда, когда заблагорассудится. Зато пявится возможность уделить больше времени собственному благополучию. Весы В распорядке дня у Весов особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов – уборкой, закупками, приготовлением пищи. Скорпион Звезды советуют Скорпионам посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. В среду наступит благоприятное время для общения в семейном кругу. Стрелец Эмоции у Стрельцов в этот день могут бурлить, а чувства переполнять – не пугайтесь, а делитесь своей радостью со всем миром. Козерог В первой половине дня Козерогам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на жизнь представителей этого знака. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом. Водолей На работе и в личной жизни Водолеи смело могут воплощать эпатажные планы – есть высокие шансы на успех. Рыбы Рыбам в среду будут присущи эмоциональные вспышки и внутренние конфликты, которые могут стать причиной не слишком хорошего настроения. Звезды советуют в моменты неуверенности не принимать важных решений и не браться за ответственную работу. Как сообщали Українські Новини, в среду, 29 апреля, в Украине будет +20 +24 градусов тепла. Также во вторник рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид.