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28 апреля 2020, вторник, 18:45 69
Финансы 2020-04-28T18:53:08+03:00
Українські Новини
Донецкая и Днепропетровская области — в "лидерах" задолженностей по заработной плате, — Госстат

Донецкая и Днепропетровская области — в "лидерах" задолженностей по заработной плате, — Госстат

Кира Молчанова
Госстат, средняя зарплата, Долги по зарплате, Задолженность по заработной плате
Деньги. Фото: slovoidilo.ua
Деньги. Фото: slovoidilo.ua

В то время, как средняя зарплата украинцев выросла, на 1 апреля 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 1,8% по сравнению с 1 марта до 2 964,196 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 апреля 2020 года была зафиксирована в Донецкой области — 609,858 млн гривен, Днепропетровской — 383,986 млн гривен и Харьковской — 416,333 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 апреля 2020 года:

  На 1 апреля 2020 года, млн гривен в % к 01.03.2020
Всего

2964,196

98,2

Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства

41,784

102,2

Промышленность

2239,638

96,3

- Добывающая промышленность

365,150

67,6

- Обрабатывающая промышленность

1774,784

105,2

- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха

37,593

80,3

- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами

62,111

121,4

Строительство

52,947

98,5

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления

29,892

105,4

Транспорт и связь

238,087

101,1

Временное размещение и организация питания

3,877

121,0

Информация и телекоммуникации

11,746

99,0

Финансовая деятельность

10580

100,0

Операции с недвижимостью

56,883

102,5

Профессиональная, научная и техническая деятельность

224,396

112,1

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания

14,376

92,4

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование

5,250

90,8

Образование

14,788

87,2

Здравоохранение и социальная помощь

19,283

115,2

Искусство, спорт, развлечения и отдых

0,335

114,3

Предоставление других услуг

0,336

287,2

Как сообщали Українські Новини, в январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.

Зксперты сделали прогноз, что будет с зарплатами дальше: зарплаты наемных рабочих снизятся.

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