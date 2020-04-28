Донецкая и Днепропетровская области — в "лидерах" задолженностей по заработной плате, — Госстат

В то время, как средняя зарплата украинцев выросла, на 1 апреля 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 1,8% по сравнению с 1 марта до 2 964,196 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 апреля 2020 года была зафиксирована в Донецкой области — 609,858 млн гривен, Днепропетровской — 383,986 млн гривен и Харьковской — 416,333 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 апреля 2020 года:

На 1 апреля 2020 года, млн гривен в % к 01.03.2020 Всего 2964,196 98,2 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 41,784 102,2 Промышленность 2239,638 96,3 - Добывающая промышленность 365,150 67,6 - Обрабатывающая промышленность 1774,784 105,2 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 37,593 80,3 - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 62,111 121,4 Строительство 52,947 98,5 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 29,892 105,4 Транспорт и связь 238,087 101,1 Временное размещение и организация питания 3,877 121,0 Информация и телекоммуникации 11,746 99,0 Финансовая деятельность 10580 100,0 Операции с недвижимостью 56,883 102,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 224,396 112,1 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 14,376 92,4 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,250 90,8 Образование 14,788 87,2 Здравоохранение и социальная помощь 19,283 115,2 Искусство, спорт, развлечения и отдых 0,335 114,3 Предоставление других услуг 0,336 287,2

Как сообщали Українські Новини, в январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.

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