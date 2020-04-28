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28 апреля 2020, вторник, 18:53 38
Экономика 2020-04-28T18:56:10+03:00
Українські Новини
Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке 28 апреля

Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке 28 апреля

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Межбанк
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 3 коп. во вторник укрепился на 8 коп. до 27,01 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,06-27,10 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,02-27,05 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,00-27,03 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,77% с 23,74 UAH/USD до 27,01 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, ранее экономисты также прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

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