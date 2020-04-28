Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке 28 апреля

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 3 коп. во вторник укрепился на 8 коп. до 27,01 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,06-27,10 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,02-27,05 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,00-27,03 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,77% с 23,74 UAH/USD до 27,01 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, ранее экономисты также прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.