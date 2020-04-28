Коли світ поборе коронавірус: вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі

Вчені з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab зробили прогноз дат закінчення пандемії для світу і кожної країни окремо в той час, як кількість хворих Covid-19 у світі перевищила 3 млн.

На сайті з прогнозами забезпечений безперервний прогностичний моніторинг розвитку COVID-19 в додаток до моніторингу підтверджених випадків. Модель SIR (чутливий-інфікований-видужалий) регресує на основі даних з різних країн для оцінки кривих життєвого циклу пандемії та прогнозування того, коли пандемія може закінчитися у відповідних країнах і світі. З огляду на швидко мінливі ситуації, прогнозні монітори щодня оновлюються з урахуванням останніх даних.

Вчені також зазначають, що ці дати є не точними, а тільки прогнозом. Реальна ситуація може відрізнятися для кожної країни з-за різних факторів впливу.

Світ

Вчені прогнозують, що в світі пандемія коронавірусу піде на спад 29 травня, коли прогнозують спад на 97%, кінець пандемії прогнозують на 26 листопада, коли очікують на 100% побороти коронавірус.

Сполучені Штати

Кінець пандемії коронавірусу - 97% близько 14 травня, 100% - близько 4 вересня.

Італія

На 97% побороти коронавірус в Італії за прогнозами планують близько 8 травня.

Україна

Коронавірус в Україні на 97% за прогнозами мають побороти до 18 травня, а на 99% - 27 травня. На 100% побороти коронавірус Україна може близько 20 липня.

Туреччина

На 97% побороти Covid-19 Туреччина, куди українці найчастіше їздять влітку на відпочинок, може 8 травня, а до 16.05 - на 99%.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин до 11 травня.

Тим часом, туристична галузь у всьому світі несе мільйонні збитки.