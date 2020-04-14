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14 апреля 2020, вторник, 15:23 442
Общество 2020-04-14T15:23:46+03:00
Українські Новини
85% украинцев не пойдут святить паски в церковь, и больше половины - не пойдут на поминальные дни

85% украинцев не пойдут святить паски в церковь, и больше половины - не пойдут на поминальные дни

Ольга Фандорина
Церковь, Пасха-2020, карантин в Украине, Пасхальное богослужение
Пасха. Вербное воскресенье. Фото: LiveInternet
Пасха. Вербное воскресенье. Фото: LiveInternet

85% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не планируют посещать церковь на Пасху, 64% намерены смотреть онлайн-трансляцию богослужений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 85% опрошенных не планируют посещать церковь на Пасху, 7% опрошенных планируют пойти посвятить пасхальную корзину, 4% - посетить богослужение, 3% - затруднились ответить.

Также 64% респондентов намерены смотреть онлайн-трансляцию богослужений, 31% - не планируют смотреть трансляцию богослужений, 5% - затруднились ответить.

Кроме этого, 55% не планируют посещать кладбище в поминальные дни, 8% планируют пойти туда в день, когда церковь будет проводить службу, 32% респондентов планируют посетить кладбище в другой день, когда там не будет людей, 5% - затруднились ответить.

Опрос проводился 10-12 апреля среди 2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

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