Українці розповіли, чим планує займатися на травневі свята

75% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", планують бути вдома на травневі свята, коли встановлені додаткові вихідні.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Зазначається, що 17% опитаних мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних і близьких, 5% - провести час з друзями або знайомими, 1% - поїхати в подорож по країні.

Про бажання зайнятися домашнім господарством відносно частіше говорили жителі західних і центральних регіонів, жителі сіл.

Провідати рідних і близьких більше хочуть молоді люди, чоловіки і більш забезпечені респонденти.

Опитування проводилося 24-25 квітня серед 1,2 тис. повнолітніх громадян на всій підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до проведеного "Рейтингом" 10-12 квітня опитування, 85% респондентів не планували відвідувати церкву на Великдень, 64% мали намір дивитися онлайн-трансляцію богослужінь.

У п'ятницю, 1 травня, на День праці, в Україні збережеться контрастна погода з дощами, грозами і місцями сухий спекою.

Тим часом, в Україні продовжили карантин до 11 травня.