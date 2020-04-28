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28 апреля 2020, вторник, 15:29 645
Медицина 2020-04-28T15:48:10+03:00
Українські Новини
Луганский губернатор просит Шмыгаля смягчить карантин в области

Луганский губернатор просит Шмыгаля смягчить карантин в области

Ярина Вацяк
Карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, Covid-19, коронавирус в Луганской области
коронавирус. фото: freepik
коронавирус. фото: freepik

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит премьер-министра Дениса Шмыгаля смягчить режим карантина в области, где зафиксировано 32 случая коронавируса. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской обладминистрации в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Украины с просьбой смягчить режим карантина в области", - написано в нем.

Согласно сообщению, с соответствующей просьбой Гайдай обратился вместе с депутатом Верховной Рады Алексеем Кузнецовым (фракция "Слуга Народа"), принимая во внимание низкий уровень показателей заболеваемости коронавирусом в Луганской области.

Отмечается, что в письме на рассмотрение Шмыгаля вынесен вопрос о предоставлении права обладминистрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина, в частности относительно работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугородного внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Также писали, когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат.

Ранее карантин продлили до 11 мая.

 

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