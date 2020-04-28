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28 апреля 2020, вторник, 14:15 248
Экономика 2020-04-28T14:15:14+03:00
Українські Новини
Гривна снова укрепилась. Курс НБУ на 29 апреля

Гривна снова укрепилась. Курс НБУ на 29 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар снова начал падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29 апреля, на 7,49 коп. до 27,0531 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 апреля, на 2,06 коп. до 27,1280 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 апреля на 2,67 коп. до 27,3878 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,88 коп. до 26,9703 UAH/USD.

Ранее экономисты также прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

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