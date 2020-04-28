Гендиректор "Борисполя" получил 600 тыс. гривен зарплаты за апрель

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, который в январе задекларировал почти полмиллиона гривен зарплаты, в апреле задекларировал 596,5 тыс. гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 7 апреля Рябикин получил 311 200 гривен зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь".

Также 22 апреля Рябикин задекларировал получение еще 285 267 гривен зарплаты на том же предприятии.

Как сообщали Українські Новини, в марте Рябикин купил холодильник Liebherr (Германия) за 150 тыс. гривен. Компания является одним из ведущих брендов, производящих холодильное оборудование. А также задекларировал 369,55 тыс. гривен зарплаты в марте.

В феврале генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин задекларировал 583,5 тыс. гривен зарплаты, а в январе — почти полмиллиона гривен.

Кабинет Министров назначил Рябикина генеральным директором аэропорта "Борисполь" 1 марта 2017 года.



Тем временем министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внутренние авиарейсы могут восстановить в конце лета или в начале осени.