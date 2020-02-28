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28 февраля 2020, пятница, 18:05 56
Экономика 2020-02-28T18:05:01+02:00
Українські Новини
Гендиректор аэропорта "Борисполь" задекларировал 584 тыс. гривен зарплаты в феврале

Гендиректор аэропорта "Борисполь" задекларировал 584 тыс. гривен зарплаты в феврале

Валерия Драгомирова
Зарплата, декларация, Аэропорт Борисполь, Павел Рябикин
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь". Фото: kbp.aerо

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин задекларировал 583,5 тыс. гривен зарплаты в феврале.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 7 февраля Рябикин получил 311,2 тыс. гривен зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь".

Также 21 февраля Рябикин задекларировал получение еще 272,3 тыс. гривен зарплаты на том же предприятии.

Кроме того, он задекларировал возвращение заема гражданину Александру Титаренко в размере 109 906 гривен, получения 170,2 тыс. гривен дохода от сдачи в аренду имущества Посольству Израиля в Украине и обеспечительный платеж за квартиру согласно предварительному договору купли-продажи в размере 820 714 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Рябикин задекларировал 489,1 тыс. гривен зарплаты в январе. 

16 января Рябикин получил 255 693 гривны зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь".

Кабинет Министров назначил Рябикина генеральным директором аэропорта "Борисполь" 1 марта 2017 года.

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