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23 апреля 2020, четверг, 11:47 387
Общество 2020-04-23T13:30:03+03:00
Українські Новини
Из-за безработицы мужчины в Киеве стали чаще обращаться за психологической помощью

Из-за безработицы мужчины в Киеве стали чаще обращаться за психологической помощью

Кира Молчанова
Безработица, Суицид, Горячая линия, Психолог, Психологическая помощь, Безработица в Украине
Телефон. Фото: pixabay
Телефон. Фото: pixabay

Психологи, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, отметили, что с началом карантина в Киеве мужчины с суицидальными настроениями стали чаще обращаться на горячую линию психологической поддержки Киевского городского центра работы с женщинами.

Об этом в пресс-службе Киевской горгосадминистрации (КГГА) рассказала заместитель председателя администрации Марина Хонда.

По ее словам, количество обращений на горячую линию мужчин в столице возросло на 20%.

“Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие – возникают ссоры в семьях, обиды, чувства вины и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин”, – рассказала Марина Хонда.

Она отметила, что из-за карантина пришлось увеличить время работы горячей линии по противодействию домашнему насилию. Теперь туда можно звонить с 9 утра до полуночи. Это оправданный шаг. Количество случаев домашнего насилия за первый квартал 2020 года составляет 5661. Из них больше всего обращений от женщин – 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. От лиц с инвалидностью поступило 2 обращения. Выписано 939 срочных запретительных предписаний для обидчиков.

Как сообщали Українськi Новини, что уже спустя неделю после введения карантина в некоторых странах ЕС количество бытового насилия выросло на треть.

В Международной организации труда прогнозируют, что экономический и трудовой кризисы могут увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек.

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