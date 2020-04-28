подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
ONLINE
28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине"

28 апреля 2020, вторник, 11:00 105
Медицина 2020-04-28T11:01:17+03:00
Українські Новини
С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 639 детей

С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 639 детей

Валерия Драгомирова
Минздрав, коронавирус в Украине, коронавирус у детей, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине уже 9,4 тыс. случаев коронавируса, в течение понедельника, 27 апреля, были госпитализированы 147 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 147 человек", - сказал он.

Среди 401 человека, у которых 21 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, 25 детей и 94 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 639 детей и 1 843 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, за прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 9 случаев коронавируса. Таким образом в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19. 


Кроме того, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.

Тем временем в Украине на аппарате ИВЛ находится 121 больной коронавирусом, среди них ребенок и медики.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. 85% умерших были старше 50 лет.

Больше новостей о: Минздрав коронавирус в Украине коронавирус у детей Коронавирус у медиков

В Украине 9,4 тыс. случаев коронавируса, скончались 239 человек
За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 9 случаев коронавируса
Новости
"Нефтегаз" прекратил закачку европейского газа, когда тот сильно подешевел 11:27
Бутылка с бензином в окно: на Киевщине журналисту сделали "предупреждение" 11:27
В полиции проверят, действительно ли ресторан Тищенко подпольно работает в карантин 11:20
В ООН предсказали колоссальную безработицу по всему миру 11:15
Австрия выходит из режима самоизоляции и разрешает мероприятия до 10 человек 11:11
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
больше новостей
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар на территории трех лесничеств
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok