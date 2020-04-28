С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 639 детей

В то время, как в Украине уже 9,4 тыс. случаев коронавируса, в течение понедельника, 27 апреля, были госпитализированы 147 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 147 человек", - сказал он.

Среди 401 человека, у которых 21 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, 25 детей и 94 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 639 детей и 1 843 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, за прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 9 случаев коронавируса. Таким образом в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19.



Кроме того, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.



Тем временем в Украине на аппарате ИВЛ находится 121 больной коронавирусом, среди них ребенок и медики.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. 85% умерших были старше 50 лет.