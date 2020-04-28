В Украине на аппарате ИВЛ находится 121 больной коронавирусом. Среди них ребенок и медики

На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 121 больной коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок, в то время, как в Украине зафиксировали уже 9,4 тыс. случаев Covid-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков", - сказано в нем.

Отмечается, что за период с начала эпидемии госпитализация понадобилась 2 980 пациентам, 311 из которых - медработники.

На амбулаторном лечении оставались 6 430 пациентов, из них 1 532 - медработники.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. 85% умерших были старше 50 лет.

Среди 992 пациентов, которые выздоровели с начала эпидемии, 209 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.



Кроме того, американские врачи утверждают, что 80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам.