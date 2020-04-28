За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 9 случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах за прошедшие сутки, 27 апреля, увеличилось на 9 человек до 53. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини. "По состоянию на 07:00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и есть 2 летальных случая", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 367 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 149 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 6 случаев острой респираторной болезни обнаружили в Харьковской области. Утром COVID-19 зафиксировали еще у 3 человек. Данные военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют. Как сообщали Українськi Новини, 26 апреля количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 6 человек до 44. В Украине уже 9,4 тыс. случаев коронавируса, скончались 239 человек.