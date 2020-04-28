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28 апреля 2020, вторник, 10:25 361
Силовые структуры 2020-04-28T10:26:54+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 9 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 9 случаев коронавируса

Елизавета Драбкина
Военные, Вооруженные силы, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах за прошедшие сутки, 27 апреля, увеличилось на 9 человек до 53.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и есть 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 367 человек.

Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 149 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

6 случаев острой респираторной болезни обнаружили в Харьковской области.

Утром COVID-19 зафиксировали еще у 3 человек.

Данные военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы.

Симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 26 апреля количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 6 человек до 44.

В Украине уже 9,4 тыс. случаев коронавируса, скончались 239 человек.

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