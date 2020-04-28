Украина оформила первый эвакуационный рейс из Майами - прибыли 259 пассажиров

259 пассажиров прибыли в Украину эвакуационным рейсом из США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Самолетом "Майами - Киев" из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX", - сказано в нем.

Отмечается, что эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры.

После приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками провели температурный скрининг всем без исключения пассажирам.

Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

Также указано, что пограничники при осуществлении контрольных процедур находились в средствах индивидуальной защиты, а те, кто проводили соответствующие формальности непосредственно на борту самолета, проверяли заполнение пассажирами соответствующих регистрационных форм - еще и в защитных костюмах.

"И хотя все пассажиры этого рейса настраивались на обязательную обсервацию, по прилету в Украину у них появился выбор. Правительство Украины внесло изменения в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа. Теперь желающие на две недели изолироваться дома имеют такую ​​возможность при условии регистрации в приложении "Дій вдома", - говорится в сообщении.

Пассажирам рейса из Майами, которые оказали предпочтение не обсервации, а самоизоляции с использованием приложения, представители Мининфраструктуры оказали помощь в регистрации.

В общем "Дій вдома" на свои гаджеты установили почти 200 пассажиров этого самолета.

Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесение этими лицами информации в приложение.

Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу.

Остальные лица, прибывшие из США, отправились на обсервацию.

Как сообщали Українськi Новини, Украина возобновляет эвакуацию украинцев, пребывающих за границей и выразивших желание вернуться в Украину. Министерство инфраструктуры уже обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира.

С 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.