В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар на территории трех лесничеств

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает тушить пожары в Чернобыльской зоне отчуждения на территории 3 лесничеств.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7 ч. 28 апреля во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского и Дитяткивского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем. Угроза распространения огня на всех ячейках отсутствует. Наблюдается незначительное задымление на отдельных участках", - сказано в нем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГосЧС и дополнительно 4 путепрокладывателей Вооруженных сил.

Инженерной техникой создано 1 тыс. 10 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 133 человека и 262 единицы техники, из них от ГосЧС 1 тыс. 37 человек личного состава и 225 единиц техники.

Авиацией ГосЧС 27 апреля осуществлено 30 сбросов (60 т воды).

Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

В Житомирской области ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах контролируется.

"По состоянию на 7 ч. 28 апреля в Овручскому районе силами ГосЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства. К тушению привлечены 221 человек и 43 единицы техники, из них от ГосЧС 37 человек личного состава и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также силами ГосЧС оказывается помощь работникам Белокоровицкий и Олевского лесного хозяйств.

К тушению привлечены 108 человек и 23 единицы техники, из них от ГосЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.



Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.