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28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине"

28 апреля 2020, вторник, 10:13 65
Происшествия 2020-04-28T10:14:12+03:00
Українські Новини
Возле Ужгорода зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7

Возле Ужгорода зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7

Ольга Фандорина
Землетрясение, подземные толчки, Землетрясение на Закарпатье
Землетрясение. Фото: gcsk.gov.ua
Землетрясение. Фото: gcsk.gov.ua

В Закарпатской области в ночь на вторник, 28 апреля зафиксировали землетрясение. Об этом сообщают в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировали в 1:07.

"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км", - указали в центре.

Землетрясение, как отмечается, могли ощущать некоторые люди внутри помещения, особенно на верхних этажах.

 

Также в то время, как на Пасху на Закарпатье зафиксировали два землетрясения, в ночь на 25 апреля на востоке Румынии, в уезде Вранча, Галац также произошло землетрясение. Жители Одессы ощутили несколько подземных толчков.

Ранее в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана.


Кроме того, 1 апреля в США произошли два мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.

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