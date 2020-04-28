Возле Ужгорода зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7

В Закарпатской области в ночь на вторник, 28 апреля зафиксировали землетрясение. Об этом сообщают в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировали в 1:07.

"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км", - указали в центре.

Землетрясение, как отмечается, могли ощущать некоторые люди внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Также в то время, как на Пасху на Закарпатье зафиксировали два землетрясения, в ночь на 25 апреля на востоке Румынии, в уезде Вранча, Галац также произошло землетрясение. Жители Одессы ощутили несколько подземных толчков.

Ранее в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана.



Кроме того, 1 апреля в США произошли два мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.