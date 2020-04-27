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27 апреля 2020, понедельник, 08:03 9
Медицина 2020-04-28T08:30:12+03:00
Українські Новини
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина

Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина

Ирина Николенко
ВООЗ, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Карантинные меры, Снятие карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в МОЗ рассказали об условиях снятия карантинных ограничений, украинцам придется научиться жить в условиях пандемии коронавируса. Как психологически подготовиться к посткарантинному периоду и с чем придется столкнуться, рассказали психологи спецпроэкта “Психея”, передают Українські новини.

Психологиня Татьяна Сиренко в выпуске “Психея” рассказала о последствиях карантина. Какие привычки останутся после выхода из него и стоит ли готовиться к выходу из самоизоляции.

Как принять ситуацию

Психологиня отмечает, что условия карантина невозможно изменить, но можно научиться с ними жить. Из-за невозможности повлиять на ситуацию, психика становится уязвимой, ведь человек может чувствовать бессилие, беспомощность, потерю контроля. Татьяна Сиренко советует в таких ситуациях попытаться принять ситуацию

"Максимально возвращаться к жизни "здесь и сейчас ", дать себе ответ на вопрос "что я могу реально сделать именно сейчас?", "На что конкретно я влияю сегодня, в эту минуту?». И эффективным будет ответ: "Я могу придерживаться официальных правил безопасности. Я могу выполнять правила карантина в моей стране. Я могу планировать свое время дома", – советует Татьяна Сиренко.

Психологиня напомнила о заявлении спецпредставителя гендиректора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии Дэвида Набарро о том, что пандемия коронавируса будет продолжаться в ближайшем будущем. Поэтому экспертка советует научиться с этим жить, ведь когда изобретут вакцину – пока неизвестно.

Что будет после самоизоляции

Большинство людей адаптируются в карантин. Однако, после выхода из него, может прийти ощущение дезориентации. "Социум, из которого мы шли на карантин, изменился, я сам изменился. Но я не знаю, каким стал социум. Я встречаюсь со знакомыми мне людьми, но могу не понимать, что с ними произошло за это время, как они справляются с ситуацией, возможно у кого-то появились новые чувствительные потребности, а кто-то потерял близких", – написала Татьяна Сиренко.

Вследствие самоизоляции могу возникнуть ментальные расстройства, в частности депрессия. Кроме того, увеличивается риск возникновения рецидивов предыдущих состояний здоровья, в том числе психических. Однако, со слов психологини, есть нормальным то, что люди могут испытывать различные эмоции.

Как преодолеть чувство страха за свое здоровье

Для тех, кто боится оказаться в людном месте и не знает, как действовать в этой ситуации, психологиня советует составить план безопасности. "В нем должны быть прописаны индикаторы того, что вызывает у вас угрозу; действия, которые помогут вам преодолеть эти ситуации; упражнения, которые помогут овладеть эмоциональным состоянием. Если есть страх рукопожатий – можно пользоваться перчатками или предложить своему окружению альтернативный способ поздравлений (жест, контакт локтями и т.д.)", – отметила экспертка.

Подготовка к выходу из карантина

После смягчения карантинных мер, вопрос безопасности будет зависеть от каждого индивидуально. В то время в социуме условно будет 3 группы: те, кто избегает любых контактов, будут действовать в зависимости от ситуации, и те, кто будет обшаться со всеми.

Как вести себя после окончания карантина

Невозможно полностью обезопасить себя от заражения коронавирусом, поэтому человек может чувствовать себя в режиме боевой готовности, а организм – в состоянии повышенной бдительности. Это может вызвать способность критического мышления. Также выход из карантина может вызывать ощущение потери безопасности. В частности, в плане здоровья, поддержки близких, возможности путешествовать, социальных гарантий, финансовой стабильности”, – написала психологиня.

Экспертка советует помнить, что выход из карантина будет постепенным. Поэтому нужно придерживаться четких инструкций и правил поведения в социуме.

Развитие психологической упругости

Также Татьяна Сиренко рекомендует развивать психологическую упругость. Она способствует стрессоустойчивости и возвращению к предыдущему образу жизни. Негативная информация распространяется в соцсетях и СМИ. Поэтому советует проверять и не распространять ложные факты.

Поддержка эмоционального состояния

  • Берегите эмоциональное состояние.
  • Создайте правила взаимодействия в офисе: соблюдение личной гигиены и возможность дистанции.
  • Безопасный путь на работу.
  • Соблюдение рекомендаций ВОЗ и учреждений здравоохранения Украины.
  • Психологиня советует, если почувствовали симптомы коронавирусной инфекции, сразу обращаться к семейному врачу.

Ранее Українські Новини сообщали, что мер Киева предоставил план последовательного выхода города из карантина, в то время, как Владимир Зеленский заявил об открытие продовльственных рынков уже с 1 мая. 

План выхода из карантина состоит из 5 этапов, которые могут принять одновременно в случае улучшения ситуации.

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