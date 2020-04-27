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27 квітня 2020, понеділок, 20:54 20
Силові структури 2020-04-27T22:00:03+03:00
Українські Новини
Звільненого Слончака збираються посадити під цілодобовий домашній арешт

Звільненого Слончака збираються посадити під цілодобовий домашній арешт

Кира Молчанова
Київ, КМДА, Володимир Слончак, Напад на поліцейського
Володимир Слончак. Фото: facebook.com/pg/vslonchak
Володимир Слончак. Фото: facebook.com/pg/vslonchak

Прокуратура має намір просити суд обрати цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід для колишнього заступника голови КМДА Володимира Слончака, який підозрюється в нападі на патрульного поліцейського.

Про це Українським Новинам повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

"Будемо просити цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.

Клопотання підозрюваного вже вручено, також як і повідомлення про підозру.

На даний момент він знаходиться в лікарні.

Володимиру Слончаку 35 років. Він обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень протягом останніх півтора років.

За освітою юрист. Почав працювати в київській мерії відразу після вузу. Спочатку як головний спеціаліст відділу правової експертизи рішень київського голови. Пізніше став начальником управління правового забезпечення діяльності КМДА.

Обіймав посаду голови наглядової ради ПРАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".

В 2015 році Володимир Слончак балотувався на виборах в Київраду по 19-му округу Дарницького району столиці від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", як член цієї партії (за даними ЦВК). Однак обраний не був.

В 2016 році Володимир Слончак отримав звання "Заслужений юрист України". Одружений, виховує доньку та сина.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи проводять слідчі дії з Слончаком, про підозру йому не повідомлялося.

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, який напав на патрульного поліцейського в Києві.

Пізніше Слончак заявив, що це поліцейські вели себе зухвало.

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