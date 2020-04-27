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  • Большая часть зараженных COVID-19 не подозревают о том, что инфицированы, – NYT
27 апреля 2020, понедельник, 20:13 2214
Мир 2020-04-27T20:13:45+03:00
Українські Новини
Большая часть зараженных COVID-19 не подозревают о том, что инфицированы, – NYT

Большая часть зараженных COVID-19 не подозревают о том, что инфицированы, – NYT

Елизавета Кесельман
Исследования, Коронавирус, бессимптомные носители
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Ранее, Китай был обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса, которых по данным страны, было около 78. Тем временем, в США заявили, что большинство инфицированных даже не подозревают о том, что они болеют коронавирусом. Об этом сообщают директор Pharos Global Health Advisors и лектор Института международных отношений при Йельском университете Шань Сон Лин и профессор клинической эпидемиологии Йельского университета Роберт Хехт, передает издание The New York Times. 

Отмечается, что тест на коронавирус делают лишь те, у кого есть симптомы. В связи с чем, авторы статьи считают нужным провести масштабное тестирование людей без симптомов.

Исследование анализов крови на антитела показало, что 2,7 млн жителей Нью-Йорка могли заразиться коронавирусом, не зная этого.

В частности, исследование показало, что примерно треть жителей города Челси в штате Массачусетс, вероятно, заразились, но лишь половина из них смогли вспомнить, что за последние четыре недели у них наблюдался хотя бы один симптом коронавируса.

Другое исследование провели среди беременных женщин в Нью-Йорке. Оно показало, что 15% были заражены коронавирусом. Однако у 80% из них не было никаких симптомов. Также на атомном авианосце Theodore Roosevelt из 840 случаев заражения 60% проходили без каких-либо признаков.

Авторы сделали вывод, что COVID-19 более распространен, чем показывает ограниченное количество проведенных в США тестов. И миллионы людей продолжают распространять вирус, даже не подозревая об этом.

Как сообщали Українські Новини, ученые утверждают, что коронавирус задерживается в непроветриваемых помещениях, а также в местах, где нет вентиляции. 

Ранее медики Нью Йорка выяснили, что 80% заболевших коронавирусом умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.

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