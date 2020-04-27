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27 апреля 2020, понедельник, 18:39 584
Жизнь 2020-04-27T18:39:35+03:00
Українські Новини
Коронавирус задерживается в непроветриваемых помещениях и там, где нет вентиляции, – исследование

Коронавирус задерживается в непроветриваемых помещениях и там, где нет вентиляции, – исследование

Елизавета Кесельман
Исследование, Вентиляция, Коронавирус, проветривание
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Многие люди переживают, что проветривание помещений во время пандемии коронавируса может только навлечь беду и принести заражение SARS-CoV-2. Ульяна Супрун ранее развеяла мифы о проветривании комнат. А на днях, ученые обнародовали результаты исследования, проведенного в двух больницах Уханя, согласно которым вирус COVID-19 дольше всего задерживается в непроветриваемых помещениях. Об этом передает журнал Nature Research.

Отмечается, что исследователи пытались выяснить аэродинамическую природу вируса путем измерения его РНК (Количественный анализ нуклеиновых кислот) в воздухе в двух больницах китайского Уханя во время вспышки COVID-19 в феврале и марте 2020 года.

В двух больницах Уханя, в туалетах и в комнатах, где медицинский персонал снимает защитное снаряжение, в воздухе обнаружили мелкие частицы вируса. Это может говорить о том, что частицы со снаряжения медиков после контакта с больным снова попадают в воздух после снятия масок, перчаток и костюмов.

"Наши результаты показывают, что вентиляция помещений, открытое пространство, дезинфекция защитной одежды, а также правильное использование и дезинфекция туалетных зон могут эффективно ограничивать концентрацию РНК SARS-CoV-2 в аэрозолях", - говорится в исследовании.

Как сообщали Українські Новини, ранее медики Нью Йорка выяснили, что 80% заболевших коронавирусом умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.

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