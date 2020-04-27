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27 апреля 2020, понедельник, 19:25 26
Общество 2020-04-27T19:26:26+03:00
Українські Новини
Со вторника видеоуроки будут показывать и для учеников начальной школы

Со вторника видеоуроки будут показывать и для учеников начальной школы

Надежда Комендантова
Школа, начальная школа, Карантин в школах, Онлайн-уроки, Всеукраинская школа онлайн, Уроки онлайн, видеоуроки
Телеуроки для школьников во время карантина. Фото: Главком.
Телеуроки для школьников во время карантина. Фото: Главком.

В то время, как учебный год в Украине будет завершен дистанционно, с 28 апреля видеоуроки для школьников в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" будут транслироваться также для учеников начальной школы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Проект "Всеукраинская школа онлайн" по просьбе родителей и педагогов с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов", - сказано в нем.

Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.

Каждый урок будет длиться 15 минут.

"Это оптимально для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций", - сказано в сообщении.

Также видеоуроки будут транслироваться на языке жестов.

По вторникам и четвергам с 9 до 10 утра уроки для 1-го класса будет транслировать телеканал "Пиксель", 2-го - UA: Первый, 3-го - UA: Культура, а 4-го - "Плюсплюс".

Онлайн-версии занятий будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Как сообщали Українські Новини, в Украине в 10:00 уроки транслируют украинские телеканалы. Также уроки можно посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Кроме того, "Квартал 95" предоставил помощь в создании видеоуроков для школьников на бесплатной основе.

Ранее Кабинет Министров продлил карантин до 11 мая.

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