В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19

Пока в Киеве зафиксировали 1220 случая заражения коронавирусом, в антилидерах по уроню заболеваемости удерживается Печерский район столицы. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, больше всего случаев в Печерском районе, меньше всего — в Подольском.

Статистка по районам выглядит так:

Печерский +23 (298)

Шевченковский +1 (98)

Соломенский +1 (118)

Днепровский +1 (104)

Святошинский +0 (69)

Деснянский +2 (109)

Подольский +0 (56)

Голосеевский +0 (115)

Оболонский +3 (74)

Дарницкий +1 (179)

Опубликована карта с данными на 27 апреля.

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