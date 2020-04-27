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27 апреля 2020, понедельник, 16:48 948 Инфографика
Общество 2020-04-27T16:59:03+03:00
Українські Новини
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19

В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19

Кира Молчанова
Киев, Инфографика, КГГА, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве
КГГА. Киев. Фото: ККГА
КГГА. Киев. Фото: ККГА

Пока в Киеве зафиксировали 1220 случая заражения коронавирусом, в антилидерах по уроню заболеваемости удерживается Печерский район столицы. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, больше всего случаев в Печерском районе, меньше всего — в Подольском.

Статистка по районам выглядит так:

  • Печерский +23 (298)
  • Шевченковский +1 (98)
  • Соломенский +1 (118)
  • Днепровский +1 (104)
  • Святошинский +0 (69)
  • Деснянский +2 (109)
  • Подольский +0 (56)
  • Голосеевский +0 (115)
  • Оболонский +3 (74)
  • Дарницкий +1 (179)

Опубликована карта с данными на 27 апреля.

Українські Новини, сообщали как живет киевское метро на карантине и когда его смогут открыть.

Экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большей части крупных аптечных сетей Киева по 440-490 гривен за штуку.

С начала этого месяца в Окружном административном суде Киева зарегистрировали 22 иска против Кабинета министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса.

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