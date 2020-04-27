В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19

Пока в Киеве зафиксировали 1220 случая заражения коронавирусом, в антилидерах по уроню заболеваемости удерживается Печерский район столицы. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная на сайте Киевской городской государственной администрации. Так, больше всего случаев в Печерском районе, меньше всего — в Подольском. Статистка по районам выглядит так: Печерский +23 (298) Шевченковский +1 (98) Соломенский +1 (118) Днепровский +1 (104) Святошинский +0 (69) Деснянский +2 (109) Подольский +0 (56) Голосеевский +0 (115) Оболонский +3 (74) Дарницкий +1 (179) Опубликована карта с данными на 27 апреля. Українські Новини, сообщали как живет киевское метро на карантине и когда его смогут открыть. Экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большей части крупных аптечных сетей Киева по 440-490 гривен за штуку. С начала этого месяца в Окружном административном суде Киева зарегистрировали 22 иска против Кабинета министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса.