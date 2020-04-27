В мерії назвали район Києва, де зафіксували найбільше хворих на COVID-19

Поки у Києві зафіксували 1220 випадків зараження коронавірусом, в антилідерах за рівнем захворюваності утримується Печерський район столиці. Про це свідчить інфографіка, опублікована на сайт Київської міської державної адміністрації.

Так, найбільше випадків у Печерському районі, найменше — у Подільському.

Статистка по районах виглядає так:

Печерський +23 (298)

Шевченківський +1 (98)

Солом'янський +1 (118)

Дніпровський +1 (104)

Святошинський +0 (69)

Деснянський +2 (109)

Подільський +0 (56)

Голосіївський +0 (115)

Оболонський +3 (74)

Дарницький +1 (179)

Опублікована карта з даними на 27 квітня.

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Експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу в більшій частині великих аптечних мереж Києва 440-490 гривень за штуку.