підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 квітня 2020, понеділок, 16:47 9
Суспільство 2020-04-27T16:56:39+03:00
Українські Новини
В мерії назвали район Києва, де зафіксували найбільше хворих на COVID-19

В мерії назвали район Києва, де зафіксували найбільше хворих на COVID-19

Кира Молчанова
Київ, КМДА, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
КМДА. Київ. Фото: ККГА
КМДА. Київ. Фото: ККГА

Поки у Києві зафіксували 1220 випадків зараження коронавірусом, в антилідерах за рівнем захворюваності утримується Печерський район столиці. Про це свідчить інфографіка, опублікована на сайт Київської міської державної адміністрації.

Так, найбільше випадків у Печерському районі, найменше — у Подільському.

Статистка по районах виглядає так:

  • Печерський +23 (298)
  • Шевченківський +1 (98)
  • Солом'янський +1 (118)
  • Дніпровський +1 (104)
  • Святошинський +0 (69)
  • Деснянський +2 (109)
  • Подільський +0 (56)
  • Голосіївський +0 (115)
  • Оболонський +3 (74)
  • Дарницький +1 (179)

Опублікована карта з даними на 27 квітня.

Українські Новини повідомляли, як живе київське метро на карантині і коли його зможуть відкрити.

Експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу в більшій частині великих аптечних мереж Києва 440-490 гривень за штуку.

Більше новин про: Київ КМДА коронавірус в Україні коронавірус в Києві

У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських
Новини
Депутат Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч гривень компенсації за житло у березні 17:00 Документ
Невизначеність влади щодо виходу з карантину підсилює економічну кризу, – Льовочкін 16:55
Відновлено авіарейси для повернення українців з-за кордону: графік літаків 16:52
В мерії назвали район Києва, де зафіксували найбільше хворих на COVID-19 16:47
Андрій Герус: державний Енергоатом не може бути дійною коровою для приватних інтересів. 16:35
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
Залежить від показників поширення вірусу. Криклій розповів, коли відновляться міжміські перевезення 16:25
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
Арахамія вважає, що арсенал в Балаклії не міг підірвати російський безпілотник 19:50
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Пожежі в Житомирській області локалізовано, в Чорнобильській зоні ще два вогнища тління
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok