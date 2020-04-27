В мерії назвали район Києва, де зафіксували найбільше хворих на COVID-19

Поки у Києві зафіксували 1220 випадків зараження коронавірусом, в антилідерах за рівнем захворюваності утримується Печерський район столиці. Про це свідчить інфографіка, опублікована на сайт Київської міської державної адміністрації. Так, найбільше випадків у Печерському районі, найменше — у Подільському. Статистка по районах виглядає так: Печерський +23 (298) Шевченківський +1 (98) Солом'янський +1 (118) Дніпровський +1 (104) Святошинський +0 (69) Деснянський +2 (109) Подільський +0 (56) Голосіївський +0 (115) Оболонський +3 (74) Дарницький +1 (179) Опублікована карта з даними на 27 квітня. Українські Новини повідомляли, як живе київське метро на карантині і коли його зможуть відкрити. Експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу в більшій частині великих аптечних мереж Києва 440-490 гривень за штуку.