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25 апреля 2020, суббота, 22:19 7892 Дополнено
Азия 2020-04-25T22:42:49+03:00
Українські Новини
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Надежда Комендантова
Северная Корея, Смерть, Диктатор, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: pikabu.ru
Ким Чен Ын. Фото: pikabu.ru

После того, как мир облетела новость, что диктатор и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию на сердечно-сосудистой системе, и у него серьезные проблемы со здоровьем согласно слухам, Ким Чен Ын умер, а японские СМИ сообщают, что лидер Северной Кореи находится в "вегетативном состоянии" после того, как в начале этого месяца ему сделали неудачную операцию на сердце.

Об этом пишет New York Post.

В частности, вице-директор Гонконгского спутникового телевидения HKSTV, заявил, что Ким Чен Ын умер, сославшись на "очень солидный источник". Это сообщение распространяется в китайском мессенджере Weibo.

В других неподтвержденных сообщениях, приписываемых высокопоставленным партийным источникам в Пекине, говорится, что операция по установке стента прошла неправильно, так как руки хирурга так сильно дрожали.

На фоне противоречивых сообщений о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына Reuters сообщил, что Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.

Издание сообщает, что делегацию возглавляет высокопоставленный сотрудник отдела международных связей Коммунистической партии КНР. Подробности визита не сообщаются в виду чувствительности вопроса.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон. 

Пентагон заявил, что Ким Чен Ын сохраняет свою власть, несмотря на ситуацию вокруг его здоровья. 

Ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын. Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия. В ООН также заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.

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