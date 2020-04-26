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26 апреля 2020, воскресенье, 23:55 454 Инфографика
Силовые структуры 2020-04-26T23:55:08+03:00
Українські Новини
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара

После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара

Надежда Комендантова
Пожар, МВД, Арсен Аваков, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium

В то время, как Зеленский в Чернобыльской зоне поблагодарил пожарных и пообещал наладить инфраструктуру для туристов, в воскресенье утром еще продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.


Однако позже министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter сообщил, что  в зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесного пожара.

По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.

"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита", - написал глава МВД.

Хотя еще утром воскресенья продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Велась работа с очагами вблизи Кривой Горы, Рудьков и Буряковки.

В то же время, как свидетельствуют данные ресурса IQ Air, по состоянию на 23:30 воздух в столице был один из самых чистых на планете, находясь в безопасной зеленой зоне. 

Как сообщали Українські Новини, в день 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной станции в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются пожары

Накануне в Житомирской области возник новый пожар на территории Пояскивского лесничества на 200 га.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области ситуация с пожарами контролируемая, отрытого огня нет, на двух участках в зоне ЧАЭС продолжаеся ликвидация огня.

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