В Харьковской областной зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице

Вчера в Харьковской областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечья было подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, которым в Украине заболели 8617 человека.

Об этом сообщил председатель Харьковской райгосадминистрации Артур Товмасян на своей странице в Facebook.

"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21:30 в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт. Население села Стрелечья будет проинформировано о порядке пропуска через КПП", - написал он.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, среди 11 заболевших в Областной психиатрической больницы №1 являются жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов.

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19.

75 человек с подтвержденным COVID-19 госпитализированы, 55 - на самоизоляции. Среди госпитализированных - 1 человек находится в реанимации на кислородной маске.

Как сообщали Українські Новини, Запорожье закрыло общежитие из-за вспышки коронавируса.

Также в Одесском частном доме престарелых — вспышка коронавируса.

Тем временем в Ухане в больницах не осталось пациентов с коронавирусом.