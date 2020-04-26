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26 апреля 2020, воскресенье, 18:24 581
Медицина 2020-04-26T18:31:39+03:00
Українські Новини
В Харьковской областной зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице

В Харьковской областной зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице

Ярина Вацяк
Психбольница, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Харьковской области, Коронавирус в психбольнице
КПП в селе Стрелечья Фото: Артур Товмасян
КПП в селе Стрелечья Фото: Артур Товмасян

Вчера в Харьковской областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечья было подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, которым в Украине заболели 8617 человека

Об этом сообщил председатель Харьковской райгосадминистрации Артур Товмасян на своей странице в Facebook.

"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21:30 в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт. Население села Стрелечья будет проинформировано о порядке пропуска через КПП", - написал он.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, среди 11 заболевших в Областной психиатрической больницы №1 являются жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов.

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19.

75 человек с подтвержденным COVID-19 госпитализированы, 55 - на самоизоляции. Среди госпитализированных - 1 человек находится в реанимации на кислородной маске.

Как сообщали Українські Новини, Запорожье закрыло общежитие из-за вспышки коронавируса.

Также в Одесском частном доме престарелых — вспышка коронавируса.

Тем временем в Ухане в больницах не осталось пациентов с коронавирусом.

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