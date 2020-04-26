У Харківській обласній зафіксували спалах коронавіруса в психлікарні

Вчора в Харківській обласній психіатричній лікарні №1 в селі Стрелечья було підтверджено 11 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, на який в Україні захворіли 8617 людини.

Про це повідомив голова Харківської райдержадміністрації Артур Товмасян на своїй сторінці в Facebook.

"Екстренно зібрали позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. О 21:30 у селі Стрілеча встановили контрольно-пропускний пункт. Населення села Стрілеча буде проінформоване про порядок пропуску через КПП", - написав він.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, серед 11 захворілих в Обласній психіатричній лікарні №1 є жителі Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського, Зачепилівського районів.

За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19.

75 осіб з підтвердженим COVID-19 госпіталізовано, 55 – на самоізоляції. Серед госпіталізованих – 1 людина перебуває в реанімації на кисневій масці.

Як повідомляли Українські Новини, Запоріжжя закрило гуртожиток через спалах коронавірусу.

Також в Одеському приватному будинку престарілих — спалах коронавірусу.

Тим часом в Ухані в лікарнях не залишилося пацієнтів з коронавірусом.