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26 апреля 2020, воскресенье, 09:20 148
Общество 2020-04-26T09:26:06+03:00
Українські Новини
Почти 500 случаев за сутки. В Украине уже больше 8,5 тысяч человек заразились COVID-19

Почти 500 случаев за сутки. В Украине уже больше 8,5 тысяч человек заразились COVID-19

Кира Молчанова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

По состоянию на утро 26 апреля апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая. В мире же количество больных скоро привысит три миллиона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 388 случаев;
  • Волынская область - 241 случай;
  • Днепропетровская область - 292 случая;
  • Донецкая область - 29 случаев;
  • Житомирская область - 348 случаев;
  • Закарпатская область - 329 случаев;
  • Запорожская область - 182 случая;
  • Ивано-Франковская область - 731 случай;
  • Кировоградская область - 323 случая;
  • г. Киев - 1188 случаев;
  • Киевская область - 542 случая;
  • Львовская область - 348 случаев;
  • Луганская область - 29 случаев;
  • Николаевская область - 111 случаев;
  • Одесская область - 220 случаев;
  • Полтавская область - 172 случая;
  • Ровенская область - 508 случаев;
  • Сумская область - 95 случаев;
  • Тернопольская область - 607 случаев;
  • Харьковская область - 147 случаев;
  • Херсонская область - 87 случаев;
  • Хмельницкая область - 70 случаев;
  • Черновицкая область - 1341 случай;
  • Черкасская область - 257 случаев;
  • Черниговская область - 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

При этом пик заболеваемостью коронавирусом специалисты обещают на начало мая.

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