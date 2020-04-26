Почти 500 случаев за сутки. В Украине уже больше 8,5 тысяч человек заразились COVID-19

По состоянию на утро 26 апреля апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая. В мире же количество больных скоро привысит три миллиона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 388 случаев; Волынская область - 241 случай; Днепропетровская область - 292 случая; Донецкая область - 29 случаев; Житомирская область - 348 случаев; Закарпатская область - 329 случаев; Запорожская область - 182 случая; Ивано-Франковская область - 731 случай; Кировоградская область - 323 случая; г. Киев - 1188 случаев; Киевская область - 542 случая; Львовская область - 348 случаев; Луганская область - 29 случаев; Николаевская область - 111 случаев; Одесская область - 220 случаев; Полтавская область - 172 случая; Ровенская область - 508 случаев; Сумская область - 95 случаев; Тернопольская область - 607 случаев; Харьковская область - 147 случаев; Херсонская область - 87 случаев; Хмельницкая область - 70 случаев; Черновицкая область - 1341 случай; Черкасская область - 257 случаев; Черниговская область - 32 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщение о подозрении на COVID-19. Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут. При этом пик заболеваемостью коронавирусом специалисты обещают на начало мая.