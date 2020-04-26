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26 апреля 2020, воскресенье, 14:41 447
Азия 2020-04-26T14:45:53+03:00
Українські Новини
В Ухане в больницах не осталось пациентов с коронавирусом

В Ухане в больницах не осталось пациентов с коронавирусом

Ярина Вацяк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Covid-19, Коронавирус в Ухане
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

В китайском городе Ухань, где началась глобальная пандемия коронавируса, в настоящее время в больницах нет ни одного пациента с Covid-19, которым в мире инфицировано около 2,83 миллиона человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя здравоохранения.

Считается, что новый коронавирус возник на рынке в Ухани и впервые появился в декабре, а затем быстро распространился по всему миру.

"Последние новости состоят в том, что к 26 апреля число новых пациентов с коронавирусом в Ухани было на нуле благодаря совместным усилиям Уханя и медицинского персонала со всей страны", - заявил на брифинге представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

В городе зарегистрировано 46 452 случая, 56% от общего числа населения страны. От коронавируса погибли 3869 человек.

В конце января Ухань и провинция Хубэй были закрыты, дороги закрыты, поезда и самолеты отменены, а жители не могли свободно передвигаться более двух месяцев. Город по-прежнему регулярно проверяет жителей, несмотря на ослабление ограничений.

С тех пор акцент сместился на северо-восточную пограничную провинцию Хэйлунцзян, где наблюдалось большое количество случаев импорта коронавируса из России.

Управление здравоохранения Китая ранее сообщило об 11 новых случаях заболевания коронавирусом на материке 25 апреля, по сравнению с 12 днями ранее, без смертельных исходов.

Как сообщали Українські Новини, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Украние ожидается в начале мая.

По состоянию на утро 26 апреля апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

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