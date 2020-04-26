Я абсолютный сторонник мира с Россией, - Саакашвили

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, который рассчитывает стать вице-премьер министром по реформам, заявил, что он является абсолютным сторонником мира с Россией, но при определенных условиях.

Об этом Саакашвили сказал в интервью изданию DW, отвечая на вопрос, сможете ли он сотрудничать с властью и президентом Владимиром Зеленским, которые готовы идти на уступки в отношениях с Кремлем.

"Нет, я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что он предлагал мою кандидатуру, тоже свидетельствует о том, что он за независимую внешнюю политику Украины. Потому что я смотрю последние два дня, в российских медиа полная истерика, и президент Зеленский об этом тоже знает. Поэтому если он сделал этот шаг, то это означает, что он знает, что Украина - это независимое государство, должна принимать независимые решения. И никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть различные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто", - сказал он.

Также Саакашвили не считает, что Зеленский готов идти на уступки в отношениях с Кремлем и уступить независимостью Украины.

"Нет, я совсем так не считаю. Я думаю, что пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство", - сказал Саакашвили.

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Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел (МИД) пока не получало официального предупреждения Грузии об отзыве посла в Украине в случае, если бывший грузинский Президент Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром, и рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства.

Ранее Владимир Зеленский заверяет, что не имеет никаких политических планов с Саакашвили, которому вернул украинское гражданство.