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24 апреля 2020, пятница, 18:19 367
Политика 2020-04-24T18:34:32+03:00
Українські Новини
Саакашвили ожидал, что за его кандидатуру на вице-премьера проголосуют сегодня

Саакашвили ожидал, что за его кандидатуру на вице-премьера проголосуют сегодня

Ярина Вацяк
Кабмин, Михаил Саакашвили , Вице-премьер, Кадровые назначения, вице-премьер по реформам
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили рассчитывает на голосование за его кандидатуру на должность вице-премьер-министра по реформам в четверг, 30 апреля.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке Президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", - написал он.

Саакашвили подчеркнул, что готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать "обанкротившуюся старую систему", которая царит в Украине.

Скриншот поста Саакашвили Скриншот поста Саакашвили

Как сообщали Українськi Новини, Грузия намерена отозвать своего посла в Украине в случае, если бывший грузинский Президент Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром Кабинета Министров Украины.

При этом Министерство иностранных дел (МИД) пока не получало официального предупреждения Грузии об отзыве посла в Украине в случае, если бывший грузинский Президент Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром, и рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства.

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