Я абсолютний прихильник миру з Росією, - Саакашвілі

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі, який розраховує стати віце-прем'єр міністром з реформ, заявив, що він є абсолютним прихильником миру з Росією, але за певних умов.

Про це Саакашвілі сказав в інтерв'ю виданню DW, відповідаючи на питання, чи зможете він співпрацювати з владою і президентом Володимиром Зеленським, які готові йти на поступки у відносинах з Кремлем.

"Ні, я абсолютний прихильник миру з Росією. Але той факт, що він пропонував мою кандидатуру, теж свідчить про те, що він за незалежну зовнішню політику України. Тому що я дивлюся останні два дні, в російських медіа повна істерика, і президент Зеленський про це теж знає. Тож якщо він зробив цей крок, то це означає, що він знає, що Україна - це незалежна держава, яка має ухвалювати незалежні рішення. І ніхто не проти миру з Росією. Я повністю за мир з Росією, але є різні умови, за яких досягається цей мир. І зараз це не дуже просто", - сказав він.

Також Саакашвілі не вважає, що Зеленський готовий іти на поступки в стосунках з Кремлем і поступитися незалежністю України.

"Ні, я зовсім так не вважаю. Я думаю, що поки що всі його кроки свідчать про те, що він захищає незалежну українську державу", - сказав Саакашвілі.

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Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ (МЗС) поки не отримувало офіційного попередження Грузії про відкликання посла в Україні у разі, якщо колишній грузинський Президент Міхеіл Саакашвілі буде призначений віце-прем'єр-міністром, і розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства.

Раніше Володимир Зеленський запевняє, що не має ніяких політичних планів з Саакашвілі, якому повернув українське громадянство.