підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
26 квітня 2020, неділя, 17:24 32
Політика 2020-04-26T17:38:09+03:00
Українські Новини
Я абсолютний прихильник миру з Росією, - Саакашвілі

Я абсолютний прихильник миру з Росією, - Саакашвілі

Ярина Вацяк
Кабмін, Міхеіл Саакашвілі, війна на Донбасі, війна з Росією, віце-прем'єра-міністра з реформ, мир з Росією

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі, який розраховує стати віце-прем'єр міністром з реформ, заявив, що він є абсолютним прихильником миру з Росією, але за певних умов.

Про це Саакашвілі сказав в інтерв'ю виданню DW, відповідаючи на питання, чи зможете він співпрацювати з владою і президентом Володимиром Зеленським, які готові йти на поступки у відносинах з Кремлем.

"Ні, я абсолютний прихильник миру з Росією. Але той факт, що він пропонував мою кандидатуру, теж свідчить про те, що він за незалежну зовнішню політику України. Тому що я дивлюся останні два дні, в російських медіа повна істерика, і президент Зеленський про це теж знає. Тож якщо він зробив цей крок, то це означає, що він знає, що Україна - це незалежна держава, яка має ухвалювати незалежні рішення. І ніхто не проти миру з Росією. Я повністю за мир з Росією, але є різні умови, за яких досягається цей мир. І зараз це не дуже просто", - сказав він.

Також Саакашвілі не вважає, що Зеленський готовий іти на поступки в стосунках з Кремлем і поступитися незалежністю України.

"Ні, я зовсім так не вважаю. Я думаю, що поки що всі його кроки свідчать про те, що він захищає незалежну українську державу", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ (МЗС) поки не отримувало офіційного попередження Грузії про відкликання посла в Україні у разі, якщо колишній грузинський Президент Міхеіл Саакашвілі буде призначений віце-прем'єр-міністром, і розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства.

Раніше Володимир Зеленський запевняє, що не має ніяких політичних планів з Саакашвілі, якому повернув українське громадянство.

Більше новин про: Кабмін Міхеіл Саакашвілі війна на Донбасі війна з Росією віце-прем'єра-міністра з реформ мир з Росією

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Податкової і дав один день на подачу документів
У Києві помер ще один пацієнт з коронавірусом. Всього захворіли 1188 осіб
Новини
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Харківській обласній зафіксували спалах коронавіруса в психлікарні 18:24
Міхеіл Саакашвілі. Скріншот відео DW
Я абсолютний прихильник миру з Росією, - Саакашвілі 17:24
Авіакомпанії в Україні можуть отримати фінансову підтримку через карантин 16:52
більше новин
Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті" 20:18
Київська клінічна лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат від Бориса Ложкіна 13:00
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
"У всьому винна мафія!": Соколовський виправдався за змову з "Медичними закупівлями України" 10:49
Кабмін призначив в.о. глав Митниці та Податкової 21:36
більше новин
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять 12:50 Інфографіка
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів 06:17
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
більше новин
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok