"Киевский метрополитен" опроверг информацию о дате открытия метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" опровергает информацию о дате открытия пассажирских перевозок без спецпропусков.

Об этом говорится в сообщении на сайте КП, передают Українськi Новини.

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности", - сказано в нем.

Отмечается, что официальными страницами киевского метрополитена являются сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях Фейсбук facebook.com/kyivmetro и Твиттер Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе), в то время как официального канала в Телеграмм предприятие еще не имеет.

Ранее в Телеграмм-канале "Киевский метрополитен" была распространена информация об открытии пассажирских перевозок без спецпропусков не ранее 10 июня.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Кабинет Министров постановил запретить работу метрополитенов в период карантина.

В Киеве с 23 марта общественный транспорт прекратил перевозки пассажиров, кроме работников критически важных сфер, на время карантина. Для перевоза вышеупомянутых лиц изготовлены специальные пропуска.

Также Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.