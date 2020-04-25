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25 апреля 2020, суббота, 21:49 804
Транспорт 2020-04-25T21:59:35+03:00
Українські Новини
Киевский метрополитен сообщил, когда и при каком условии возобновит работу

Киевский метрополитен сообщил, когда и при каком условии возобновит работу

Надежда Комендантова
Метрополитен, Метро, Карантин, Киевский метрополитен, карантин в Киеве
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

В то время, как согласно 5-этапному плану выхода из карантина, на четвертом этапе могут открыть метрополитен, общественный транспорт и спортзалы, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" прогнозирует открытие пассажирских перевозок для пассажиров без спецпропусков не ранее 10 июня.

Об этом говорится в сообщении метрополитена, передают Українськi Новини.

Согласно ему, один из этапов запуска состоится 31 мая - тогда метро смогут открыть для специальных перевозок.

"Сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют спецпропуск. И только на следующем этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока что предполагают, что это случится приблизительно 10 июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что расчет произведен на основе плана правительства относительно выхода из карантина.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Кабинет Министров постановил запретить работу метрополитенов в период карантина. В Киеве с 23 марта общественный транспорт прекратил перевозки пассажиров, кроме работников критически важных сфер, на время карантина. Для перевоза вышеупомянутых лиц изготовлены специальные пропуска.

Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. Кроме того, стало известно, когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат. 

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