"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" спростовує інформацію про дату відкриття пасажирських перевезень без спецперепусток.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КП, передають Українські Новини.

"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності", - сказано в ньому.

Наголошується, що офіційними сторінками київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua і сторінки тільки в мережах Фейсбук facebook.com/kyivmetro і Твіттер Kyivmetroalerts (всі новости) і kyivmetroalert (зміни в роботі), в той час як офіційного каналу в Телеграм підприємство ще не має.

Раніше в Телеграм-каналі "Київський метрополітен" була поширена інформація про відкриття пасажирських перевезень без спецперепусток не раніше 10 червня.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Кабінет Міністрів ухвалив заборонити роботу метрополітенів у період карантину.

У Києві з 23 березня громадський транспорт припинив перевезення пасажирів, крім працівників критично важливих сфер, на час карантину. Для перевезення вищезазначених осіб виготовлені спеціальні перепустки.

Також Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.