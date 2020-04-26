"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" спростовує інформацію про дату відкриття пасажирських перевезень без спецперепусток. Про це йдеться в повідомленні на сайті КП, передають Українські Новини. "Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності", - сказано в ньому. Наголошується, що офіційними сторінками київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua і сторінки тільки в мережах Фейсбук facebook.com\/kyivmetro і Твіттер Kyivmetroalerts (всі новости) і kyivmetroalert (зміни в роботі), в той час як офіційного каналу в Телеграм підприємство ще не має. Раніше в Телеграм-каналі "Київський метрополітен" була поширена інформація про відкриття пасажирських перевезень без спецперепусток не раніше 10 червня. Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Кабінет Міністрів ухвалив заборонити роботу метрополітенів у період карантину. У Києві з 23 березня громадський транспорт припинив перевезення пасажирів, крім працівників критично важливих сфер, на час карантину. Для перевезення вищезазначених осіб виготовлені спеціальні перепустки. Також Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.