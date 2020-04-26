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26 квітня 2020, неділя, 15:04 174
Транспорт 2020-04-26T15:19:31+03:00
Українські Новини
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро

"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро

Ярина Вацяк
Метро, Коронавірус, карнатин, Відкриття метро
Метро
Метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" спростовує інформацію про дату відкриття пасажирських перевезень без спецперепусток.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КП, передають Українські Новини.

"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності", - сказано в ньому.

Наголошується, що офіційними сторінками київського метрополітену є сайт metro.kyiv.ua і сторінки тільки в мережах Фейсбук facebook.com/kyivmetro і Твіттер Kyivmetroalerts (всі новости) і kyivmetroalert (зміни в роботі), в той час як офіційного каналу в Телеграм підприємство ще не має.

Раніше в Телеграм-каналі "Київський метрополітен" була поширена інформація про відкриття пасажирських перевезень без спецперепусток не раніше 10 червня.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Кабінет Міністрів ухвалив заборонити роботу метрополітенів у період карантину.

У Києві з 23 березня громадський транспорт припинив перевезення пасажирів, крім працівників критично важливих сфер, на час карантину. Для перевезення вищезазначених осіб виготовлені спеціальні перепустки.

Також Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

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