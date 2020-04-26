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26 апреля 2020, воскресенье, 13:51 434
Кабмин 2020-04-26T13:52:59+03:00
Українські Новини
Кабмин объявил конкурс на должность главы Налоговой и Фискальной служб и дал на подачу документов день

Кабмин объявил конкурс на должность главы Налоговой и Фискальной служб и дал на подачу документов день

Кира Молчанова
Кабмин, Налоговая, Государственная налоговая служба Украины, Конкурс на должность
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

После того, как Кабинет Министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Махаила Титарчука, было объявлено собеседование на эту должность на вторник, 28 апреля.

Об этом говорится в сообщении на Едином портале вакансий государственной службы и в распоряжении правительства № 455-р от 24 апреля, передают Українськi Новини.

"Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко Сергея о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - сказано в распоряжении.

Также Кабмин уполномочил первого заместителя министра финансов Дениса Улютина на проведение собеседования с потенциальным кандидатом.

Объявление о проведении отбора на должность председателя Налоговой службы появилось также на Едином портале вакансий государственной службы.

Согласно ему, прием документов на собеседование проводится до 27 апреля, само собеседование должно состоятся 28 апреля в 10:00.

Отмечается, что назначение будет на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, и до дня определения субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя по результатам конкурсного отбора в соответствии с законодательством.

Должностной оклад - 29,4 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки.

Среди требований к кандидатам - не менее 7 лет общего рабочего стажа, из которых не менее 3 лет стажа на госслужбе или в налоговой сфере.

Как сообщали Українськi Новини, 24 апреля Кабинет Министров уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы.

Как сообщали Українські Новини, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

На увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.

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